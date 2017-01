dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS WIZZ AIR TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 1900 (1950) PENCE - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1020 (1000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 550 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CORRECTED/BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 550 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN CUTS BT GROUP TO 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - PRICE TARGET 490 (540) PENCE - GOLDMAN CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 190 (244) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VODAFONE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 260 (275) PENCE - JEFFERIES CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 550 (610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 8700 (9500) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 520 (450) PENCE - 'HOLD'

