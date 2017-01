dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.01.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 390 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1400 (1760) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PL TARGET TO 230 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RANDGOLD RESOURCES TARGET TO 7300 (8300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 1240 (975) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 650 (510) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1385 (1175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 390 (210) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 200 (168) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4490 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VEDANTA RESOURCES TARGET TO 800 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7300 (7800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES QINETIQ TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 275 (210) PENCE - BERNSTEIN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 465 (455) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC RAISES TP ICAP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 520 (480) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BABCOCK INTERNAT. TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1020 (1100) P. - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 270 (198) PENCE - JEFFERIES CUTS GENEL ENERGY TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 76 (78) PENCE - JEFFERIES RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FAROE PETROLEUM PRICE TARGET TO 142 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 105 (88) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 116 (88) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 348 (330) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC TARGET TO 250 (197) PENCE - 'UNDERPERFORM' - S&P GLOBAL RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 720 (680) PENCE - UBS CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 1020 (1060) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RSA INSURANCE TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 519 PENCE - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 275 (285) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LAIRD PRICE TARGET TO 165 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 98 (87,5) PENCE - 'NEUTRAL'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

MMMM