dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.01.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 335 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 75 (55) PENCE - GOLDMAN CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES HALMA WITH 'NEUTRAL' - TARGET 970 PENCE - GOLDMAN INITIATES ROTORK WITH 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 515 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES IMI PLC WITH 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES SMITHS GROUP WITH 'BUY' - HSBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 410 (315) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 760 (690) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 760 (690) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1751 (1669) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 225 (200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 585 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE INITIATES MELROSE INDUSTRIES WITH 'BUY' - TARGET 294 PENCE - PANMURE RAISES GEAR4MUSIC PRICE TARGET TO 600 (400) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 875 (825) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1274 (1145) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 500 (650) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7500 (9750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (310) PENCE

