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dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks




22.12.16 11:18
dpa-AFX


FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.

K. stocks this morning as follows:


Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.12.2016 - 11.00 am


- BARCLAYS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 4540 (4320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS SKY PLC TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1075 (980) PENCE - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1160 (1070) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 490 (465) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 3775 (3410) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - NEUTRAL - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 389 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4035 (3903) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'BUY'


- TRADERS: MACQUARIE RAISES ITV TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL')


dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.



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