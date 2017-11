dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger auch am Donnerstag zunächst in Zurückhaltung üben.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 380 Punkte und damit 0,02 Prozent unter seinem Schlusskurs. Bereits am Vortag war der deutsche Leitindex auf der Stelle getreten, nachdem er am Dienstag noch auf ein Rekordhoch bei 13 525 Punkten gestiegen war. In New York hatten Bankaktien den Dow Jones am Mittwoch ausgebremst. Eine mögliche Verzögerung der US-Steuerreform bereite Sorgen, hieß es. Die Vorzeichen aus Asien zeigen ein gemischtes Bild.

USA: - REKORD FÜR NASDAQ - Die Rekorde an den US-Börsen sind am Mittwoch mager ausgefallen. Der Höhenlauf geriet etwas aus dem Tritt, schwache Bankenwerte bremsten die Wall Street aus. Die Technologiebranche jedoch konnte dagegen steuern, was dem Nasdaq 100 zu einer Bestmarke verhalf.

ASIEN: - NIKKEI NACH VIERTELJAHRHUNDERT-HOCH UNTER DRUCK - Die Rally an den asiatischen Aktienmärkten hat am Donnerstag zumindest kurzzeitig wieder Fahrt aufgenommen. So stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 erstmals seit 25 Jahren über die Marke von 23 000 Punkten. Allerdings bekamen die Anleger anschließend kalte Füße und die Kurse bröckelten wieder ab. Händler machten dafür auch Gewinnmitnahmen verantwortlich. Der Nikkei schloss den Tag 0,2 Prozent im Minus. ^ DAX 13.382,42 0,02% XDAX 13.392,20 0,17% EuroSTOXX 50 3.655,04 -0,10% Stoxx50 3.222,93 -0,02%

DJIA 23.563,36 0,03% S&P 500 2.594,38 0,14% NASDAQ 100 6.345,81 0,40%

Nikkei 225 22.868,71 -0,2% (Schluss)°

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: Das Interesse an Bundesanleihen reißt aus Sicht der Helaba nicht ab. Selbst die deutlich höheren Ölpreise, die auf einen Anstieg der Inflationserwartungen schließen ließen, dämpften die Aufwärtsbewegung nicht. Der Bund Future markierte bei 143,63 ein neues Kontrakthoch. Die nächste Hürde liege nun bei 164,52. Hier liege das markante Tief des fortlaufenden Kontrakts von Anfang September. Das positive Bild sei intakt, inzwischen mahnten aber erste Überkauftsignale vor zu viel Optimismus, mahnt die Helaba.

^ Bund-Future Schlusskurs 163,24 -0,04% Bund-Future Settlement 163,40 -0,10%°

DEVISEN: - EURO HÄLT SICH BEI 1,16 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstagmorgen im US-Handel bei der Marke von 1,16 US-Dollar eingependelt. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1599 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1590 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 Euro gekostet.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1602 0,03% USD/Yen 113,50 -0,22% Euro/Yen 131,78 -0,26%°

^ ROHÖL Brent (Januar-Lieferung) 63,53 0,04 USD WTI (Dezember-Lieferung) 56,89 0,02 USD°