dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zunächst weitere Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Der Dax dürfte am Freitag zunächst weiter zulegen.



Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,17 Prozent höher auf 12 060 Punkte. Nach seinem Rückschlag hatte er sich tags zuvor dem jüngsten Hoch seit April 2015 wieder um über 1 Prozent angenähert.

USA: - GEDÄMPFT - An der Wall Street ist am Donnerstag zum Handelsschluss wieder Ernüchterung eingekehrt. Als Grund wurde die von den Republikanern verschobene Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über ein Gesetz zur Abschaffung der US-Gesundheitsreform "Obamacare" genannt. Zuvor hatte im Verlauf eine freundliche Marktstimmung vorgeherrscht.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND POSITIV - An den asiatischen Aktienmärkten setzen Anleger immer noch darauf, dass US-Präsident Donald Trump sein Gesetz zur Abschaffung von "Obamacare" durch den Kongress bekommt - und damit die Vorzeichen günstig sind für die Umsetzung der angekündigten Konjunkturprogramme. Die Vorsicht der Anleger flaue wieder etwas ab, so Experten am Morgen. Der Markt sei seiner Zeit etwas voraus, sagten Bankanalysten. Und dies, obwohl unklar sei, ob Trumps Gesetz durchkommen werde. In Japan profitierte der Leitindex Nikkei zudem von einem erneut schwächeren Yen, der die Exportwirtschaft stützt.

^ DAX 12.039,68 1,14% XDAX 12.018,25 0,68% EuroSTOXX 50 3.452,18 0,92% Stoxx50 3.136,31 0,79%

DJIA 20.656,58 -0,02% S&P 500 2.345,96 -0,11% NASDAQ 100 5.355,14 -0,23%

Nikkei 225 19.262,53 +0,9% (7:08 Uhr) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - FESTER - Zum Wochenschluss stehen bei Anlegern heute die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors auf dem Programm. Die Experten der Helaba rechnen allerdings mit weitgehend unveränderten Werten. Der Bund-Future hat ihrer Meinung nach den Bereich um 160,41/45. Sie erwarten eine Handelsspanne zwischen 159,10 und 160,70.

^ Bund-Future 159,98 -0,13%

°

DEVISEN: - SCHWÄCHER - Der Euro hat sich am Freitagmorgen leicht abgeschwächt. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0765 US-Dollar. Der Eurokurs hatte am Donnerstag im US-Handel bei 1,0783 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0786 (Mittwoch: 1,0807) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9271 (0,9253) Euro gekostet.

^ (Alle Kurse 6:52 Uhr) Euro/USD 1,0765 -0,17% USD/Yen 111,41 0,42% Euro/Yen 119,93 0,24%

°

ROHÖL - FESTER - Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 50,76 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 47,92 Dollar.