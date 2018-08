dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zaghafte Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach dem jüngsten Rückschlag winkt dem Dax am Dienstag zunächst eine leichte Erholung: Zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,29 Prozent höher auf 12 395 Punkte.



Belastet durch den Kurseinbruch des Indexschwergewichts Bayer und die Türkei-Krise war er mit 12 323 Punkten tags zuvor auf ein Sechswochentief abgetaucht.

USA: - ABWÄRTS - Die negative Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten wegen der Türkei-Krise hat am Montag auch die US-Börsen belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte an der Wall Street 0,50 Prozent auf 25 187,70 Punkte ein und schloss damit nun schon den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten.

ASIEN: - GEMISCHT - Einen Tag nach den breiten Abgaben infolge der Türkei-Krise zeigen Asiens Börsenmärkte am Dienstag ein gemischtes Bild. Japans Leitindex Nikkei 225 gewinnt 1,9 Prozent, während Hongkongs Hang Seng 1,0 Prozent verliert und der chinesische CSI 300 um 0,72 Prozent schwächer notiert.

DAX 12.358,74 -0,53%

XDAX 12.350,37 -0,57%

EuroSTOXX 50 3.409,68 -0,48%

Stoxx50 3.088,25 -0,38%

DJIA 25.187,70 -0,50%

S&P 500 2.821,93 -0,40%

NASDAQ 100 7.401,17 -0,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,47 0,09%

Bund-Future Settlement 163,36 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1400 -0,09%

USD/Yen 110,81 0,08%

Euro/Yen 126,33 0,00%

ROHÖL:

Brent 72,83 +0,22 USD

WTI 67,49 +0,29 USD

