dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig Bewegung

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest dürfte es am deutschen Aktienmarkt vergleichsweise ruhig zugehen.



Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen und sich in die Weihnachtsferien verabschiedet. Am Freitagnachmittag kommen aus den USA noch einige Konjunkturdaten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent tiefer auf 13 089 Punkten.

USA: - MODERATE KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben am Donnerstag moderat zugelegt. Kurz vor Handelsschluss bröckelten die Gewinne allerdings etwas ab. Nachdem die von US-Präsident Donald Trump versprochenen Steuererleichterungen vom Kongress bewilligt wurden und das Thema damit auch an der Wall Street vorerst abgehakt ist, gibt es Börsianern zufolge kurz vor Weihnachten nur noch wenig, was bewegt. Die durchwachsen ausgefallenen Wirtschaftsdaten jedenfalls stützten kaum. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 24 782,29 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Kursgewinne in den USA haben auch an den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenausklang die Stimmung aufgehellt. Die Aktienmärkte verzeichneten überwiegend Kursgewinne. So legte in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,2 Prozent auf 22 902,76 Punkte zu. In der laufenden Woche verzeichnete er damit Kursgewinne von rund 1,5 Prozent. Etwas schwächer war hingegen die Entwicklung am Freitag in China: Dort sank der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, zuletzt um 0,28 Prozent.

DAX 13.109,74 0,31%

XDAX 13.073,75 0,04%

EuroSTOXX 50 3.570,78 0,51%

Stoxx50 3.195,61 0,79%

DJIA 24.782,29 0,23%

S&P 500 2.684,57 0,20%

NASDAQ 100 6.472,69 0,00%

Nikkei 225 22 902,76 +0,2% (Schlusskurs)°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - KATALONIEN-WAHL - Die mit Spannung erwartete Neuwahl in Katalonien hat keinen politischen Richtungswechsel in der spanischen Krisenregion gebracht. Das Ergebnis der Abstimmung vom Donnerstag war weit deutlicher, als Umfragewerte zuvor erahnen ließen: So konnten die drei separatistischen Kräfte erneut eine absolute Mehrheit von 70 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona erringen.

Bund-Future Schlusskurs 161,66 -0,11%

Bund-Future Settlement 161,71 -0,03%°

DEVISEN: - EURO GESCHWÄCHT - Der Kurs des Euro ist in der Nacht auf Freitag nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Katalonien gesunken. Die Gemeinschaftswährung fiel zwischenzeitlich um einen halben Cent bis auf 1,1817 US-Dollar. Am Morgen erholte sie sich wieder etwas und notierte bei 1,1848 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1859 (Mittwoch: 1,1845) Dollar festgesetzt.

Euro/USD 1,1850 -0,22%

USD/Yen 113,32 0,01%

Euro/Yen 134,26 -0,21%°

ROHÖL

Brent (Februar-Lieferung) 64,75 0,11 USD

WTI (Februar-Lieferung) 58,19 0,00 USD°