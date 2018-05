dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag zunächst weiter zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,12 Prozent höher auf 13 039 Punkten.



Im Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt hatte es der Dax tags zuvor erstmals seit Anfang Februar wieder über die Schwelle von 13 000 Punkten geschafft. Aus Übersee kommt weiter leichte Unterstützung. Moderate US-Verbraucherpreise dämpften die Sorgen, dass die Fed den Leitzins schneller anheben könnte als bisher geplant.

USA: - GUTE LAUNE HÄLT AN - Die Wall Street hat ihre jüngste Gewinnserie am Donnerstag ausgebaut. Rückenwind lieferten Inflationsdaten, die nahelegten, dass die US-Notenbank Fed das Tempo bei den Zinserhöhung vorerst wohl nicht zu steigern braucht. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit Kursgewinnen von 0,80 Prozent. Damit liegt er nun auch für 2018 wieder in der Gewinnzone.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nur zum Teil von den positiven Vorgaben von der Wall Street profitieren können. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um fast ein Prozent zu. Die neuesten Inflationsdaten aus den USA hatten an den Märkten für Erleichterung gesorgt. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, stand hingegen zuletzt leicht unter Druck.

DAX 13.022,87 0,62%

XDAX 13.036,06 0,46%

EuroSTOXX 50 3.569,71 0,00%

Stoxx50 3.133,76 -0,20%

DJIA 24.739,53 0,80%

S&P 500 2.723,07 0,94%

NASDAQ 100 6.963,55 1,02%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,90 0,06%

Bund-Future Settlement 159,07 -0,11%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1916 0,00%

USD/Yen 109,46 0,06%

Euro/Yen 130,43 0,05%°

ROHÖL:

Brent 77,35 -0,12 USD

WTI 71,32 -0,04 USD°