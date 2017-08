dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Erholung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG IN SICHT - Der Dax dürfte am Donnerstag an seine Vortageserholung anknüpfen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,32 Prozent höher auf 12 041 Punkte.



Damit dürfte er die als Trendindikator viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie wieder zurückerobern.

USA: - GEWINNE - Robuste Konjunkturdaten haben die Stimmung an der Wall Street am Mittwoch aufgehellt. Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal übertraf die Erwartungen ebenso wie Daten zum Arbeitsmarkt im August. Zudem ließen die Sorgen der Investoren um den Nordkorea-Konflikt etwas nach. Vor allem bei Technologie-Aktien griffen sie wieder zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,21 Prozent auf 5932,90 Punkte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,12 Prozent auf 21 892,43 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger in Asien haben am Donnerstag gemischte Signale verarbeiten müssen - dementsprechend war auch die Kursreaktion unterschiedlich. Das Warten auf den großen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wurde verkürzt mit optimistisch stimmenden Daten aus China, wo ein Indikator auf eine wieder bessere Entwicklung der Industrie hinweist. Auf der anderen Seite kühlte sich die Industrieproduktion in Japan stärker ab als erwartet. In Japan lag der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 0,68 Prozent im Plus, in Hongkong verlor der Hang-Seng-Index 0,59 Prozent.

^ DAX 12.002,47 0,47% XDAX 12.026,85 0,34% EuroSTOXX 50 3.403,71 0,46% Stoxx50 3.016,84 0,53%

DJIA 21.892,43 0,12% S&P 500 2.457,59 0,46% NASDAQ 100 5.932,90 1,21%

Nikkei 225 19.652,46 0,75% (7:08 Uhr) °

RENTEN: - VERLUSTE - Nach einem Start mit durchwachsenen Daten aus Asien und des noch immer schwelenden Konflikts um Nordkorea, wo eine Eskalation immer möglich zu sein scheine, rechnet Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen mit geringen Verlusten für den Bund Future. Der Future dürfte sich danach zwischen 164,25 und 165,75 Punkten bewegen.

^ Bund-Future Schlusskurs 165,19 -0,04% Bund-Future Settlement 165,14 0,03% °

DEVISEN: - SCHWÄCHER - Der Eurokurs hat am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung noch 1,1879 US-Dollar. Am Dienstag hatte der Euro mit 1,2070 Dollar noch einen zweieinhalbjährigen Höchststand erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1916 (Dienstag: 1,2048) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8392 (0,8300) Euro.

^ (Alle Kurse 7:08 Uhr) Euro/USD 1,1879 -0,09% USD/Yen 110,51 0,23% Euro/Yen 131,26 0,14%

°

ROHÖL - LEICHT RÜCKLÄUFIG - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach zum Teil deutlichen Verlusten in den vergangenen Handelstagen nur noch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 50,82 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sechs Cent auf 45,90 Dollar.

Seit dem vergangenen Wochenende führten Überschwemmungen durch den Tropensturm "Harvey" zum Ausfall von Raffinerien in den USA, was die Nachfrage nach Rohöl senkte. Ein überraschend starker Rückgang der US-Ölreserven in der Vorwoche, den die US-Regierung am Vortag gemeldet hatte, konnte die Ölpreise nur zeitweise stützen.