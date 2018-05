dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Dax-Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte an seinen starken Wochenabschluss anknüpfen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start ein weiteres halbes Prozent höher auf 12 881 Punkte - den höchsten Stand seit Anfang Februar.



Der Handel dürfte allerdings ruhig verlaufen, da am Finanzplatz London Feiertag ist. Von der Wall Street kommt weiter Auftrieb.

USA: - ARBEITSMARKTDATEN TREIBEN - Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht und ein Rekordhoch bei den Apple-Aktien haben die Wall Street am Freitag beflügelt. Die Arbeitslosenquote war im April überraschend deutlich auf 3,9 Prozent gefallen. Aus Anlegersicht entscheidend aber könnte die unerwartet schwache Lohnentwicklung entscheidend gewesen sein. Sie spricht nach Ansicht des Chefvolkswirts der VP Bank Thomas Gitzel dafür, dass die Notenbank vorerst mit moderaten Leitzinsanhebungen fortfährt. Schnell steigende Zinsen hingegen würden Aktien gegenüber Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

ASIEN: - GEMISCHT - In Fernost zeigen sich die Börsen uneinheitlich, nachdem der Ölpreis ein Dreijahreshoch erklommen hat. Während Japans Börsen leichte Verluste zeigen, legen die Märkte in Hongkong moderat und in China kräftig zu.

DAX 12.819,60 1,02%

XDAX 12.844,01 0,71%

EuroSTOXX 50 3.550,59 0,61%

Stoxx50 3.096,99 0,80%

DJIA 24.262,51 1,39%

S&P 500 2.663,42 1,28%

NASDAQ 100 6.769,12 1,89%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,18 0,01%

Bund-Future Settlement 159,08 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1955 -0,06%

USD/Yen 109,13 0,04%

Euro/Yen 130,47 -0,02%

ROHÖL:

Brent 75,62 0,75 USD

WTI 70,35 0,63 USD

