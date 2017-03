dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf die Fed

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT HÖHER - Dem Dax winkt am Mittwoch gleich zu Beginn ein weiterer Test der Marke von 12 000 Punkten.



Rund zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,19 Prozent höher auf 12 011 Punkte. In den vergangenen fünf Handelstagen hatte er es jeweils nicht nachhaltig über diese Hürde geschafft.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Am Tag vor dem Zinsentscheid in den USA sind die Anleger in New York am Dienstag keine Risiken mehr eingegangen. Mit einem plötzlich absackenden Ölpreis als zentrales Thema ging der Dow Jones Industrial 0,21 Prozent tiefer bei 20 837,37 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex behauptete sich so weiter in der Spanne zwischen 20 800 und 21 000 Punkten, in der er sich seit mehr als einer Woche bewegt.

ASIEN: Auch an den asiatischen Börsen wollten die Anleger vor dem US-Zinsentscheid keine Risiken mehr eingehen und hielten ihr Pulver trocken. Der japanische Nikkei 225 fiel zum Handelsende ebenso moderat zurück wie der Hang Seng. Der chinesische CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, pendelte zuletzt um seinen Schlussstand.

^ DAX 11.988,79 -0,01% XDAX 11.990,53 -0,13% EuroSTOXX 50 3.399,43 -0,47% Stoxx50 3.101,96 -0,21%

DJIA 20.837,37 -0,21% S&P 500 2.365,45 -0,34% NASDAQ 100 5.382,17 -0,23%

Nikkei 225 19577,38 -0,2% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - WENIG BEWEGUNG VOR FED - Die Experten der National-Bank rechnen ebenfalls mit zurückhaltenden Investoren. Der Bund Future dürfte zunächst dennoch behauptet in den Tag starten und sich im Tagesverlauf zwischen 158,50 und 160,40 bewegen, schätzt Experte Dirk Gojny. Mit der Veröffentlichung . Das Handelsgeschehen werde erst mit der Veröffentlichung der US-Notenbank-Erklärung Fahrt aufnehmen.

^ Bund-Future 159,51 0,44%

°

DEVISEN: - KAUM VERÄNDERT - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwochmorgen kaum von seinem Stand des Vorabend entfernt. Zuletzt wurde er bei bei 1,0616 US-Dollar gehandelt. In der Spitze hatte die europäische Gemeinschaftswährung am Vortag noch 1,0663 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs dann auf 1,0631 (Montag: 1,0663) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9407 (0,9378) Euro.

^ (Alle Kurse 7:07 Uhr) Euro/USD 1,0616 0,18% USD/Yen 114,80 0,06% Euro/Yen 121,96 0,17% °

ROHÖL - ERHOLUNG - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach zum Teil kräftigen Verlusten in den vergangenen Handelstagen zu einer Erholung angesetzt. Meldungen über sinkende US-Ölreserven haben die Notierungen gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 51,70 US-Dollar. Das waren 78 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April stieg um 85 Cent auf 48,57 Dollar.

Am Vorabend kursierten Meldungen, wonach das Private American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der US-Ölreserven in der vergangenen Woche um 531 000 Barrel ausgehe. Am Ölmarkt richtet sich der Fokus nun auf offizielle Daten der US-Regierung, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Hier rechnen Experten allerdings mit einem erneuten Anstieg der amerikanischen Ölreserven.

/stb