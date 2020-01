dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Virus-Angst belastet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICH TIEFER - Die Erholung vor dem Wochenende erweist sich am Montag beim Dax wohl als Strohfeuer.



Verängstigt von der Gefahr einer weiteren Verbreitung des Coronavirus treten die Anleger zu Wochenbeginn schwer auf die Bremse. Vom Broker IG wurde der Dax am Morgen 1,5 Prozent tiefer auf 13 371 Punkte taxiert. Er würde damit die jüngst erreichte Rekordmarke von 13 640 Punkten wieder ein Stück weit aus den Augen verlieren.

USA: - IM MINUS - Der Aufwärtsversuch an den US-Börsen ist am Freitag schnell in sich zusammengefallen. Hatte der Dow Jones Index mit der Startglocke noch zugelegt, so verabschiedete er sich mit einem Minus von 0,58 Prozent auf 28 989,73 Punkte ins Wochenende. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die mit dem chinesischen Coronavirus verbunden sind, strichen Anleger lieber Kursgewinne ein. Auf Wochensicht stand für den Dow ein Verlust von 1,2 Prozent zu Buche.

ASIEN: - VERLUSTE - An Japans Börsen drückte die Ausbreitung des Coronavirus die Kurse. So fiel der Nikkei 225 2,04 Prozent. An den meisten asiatischen Börsen, so etwa in China und Hongkong, war wegen eines Feiertags kein Handel.

^

DAX 13.576,68 1,41%

XDAX 13.529,63 0,31%

EuroSTOXX 50 3.779,16 1,13%

Stoxx50 3.465,90 0,85%

DJIA 28.989,73 -0,58%

S&P 500 3.295,47 -0,90%

NASDAQ 100 9.141,47 -0,82%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 170,53 0,08%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1030 0,02%

USD/Yen 109,05 -0,22%

Euro/Yen 120,29 -0,19%

°

ROHÖL:

^

Brent 59,36 -1,33 USD

WTI 52,94 -1,25 USD

°

/fba