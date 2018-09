dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Montag an das schwache Ende der Vorwoche anknüpfen.



Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Viertelprozent niedriger auf 12 333 Punkte. Nach zwischenzeitlichem Befreiungsversuch bis auf fast 12 600 Punkte im Wochenverlauf war der Dax am Freitag wieder unter die Marke von 12 400 Punkten gerutscht. Es blieb damit bei einem kleinen Wochenverlust eine Scharte im Chartbild.

USA: - NUR GERINGE VERLUSTE - Anders als in Asien und Europa haben die internationalen Handelskonflikte und Währungsverluste in den Schwellenländern den US-Börsen am Freitag kaum zugesetzt. Etwas Vorsicht war an der Wall Street zu spüren, wo der Dow Jones Industrial um die 26 000-Punkte-Marke kämpfte. Die Technologiebranche zeigte sich nach ihrem jüngsten Rekordlauf stabil; die Nasdaq-Indizes stiegen wieder dicht an ihre Bestmarken und verzeichneten zudem im Monat August deutliche Gewinne. Am Montag wird in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - Die stockenden Gespräche zwischen Kanada und den USA bei den Freihandelsgesprächen haben die Börsen in Asien belastet. An fast allen Märkten ging es nach unten. In Japan gab der Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 0,70 Prozent auf 22 705 Punkte ab. An den chinesischen Aktienmärkten ging es rund ein Prozent nach unten.

DAX 12.364,06 -1,04%

XDAX 12.347,29 -0,90%

EuroSTOXX 50 3.392,90 -1,11%

Stoxx50 3.042,34 -0,95%

DJIA 25.964,82 -0,09%

S&P 500 2.901,52 0,01%

NASDAQ 100 7.654,55 0,16%

Bund-Future Schlusskurs 163,14 0,12%

Bund-Future Settlement 163,27 -0,08%

Euro/USD 1,1609 0,05%

USD/Yen 110,95 -0,12%

Euro/Yen 128,80 -0,06%

Brent 77,45 -0,19 USD

WTI 69,62 -0,18 USD

