dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste - Erneute Konjunktursorgen

DEUTSCHLAND: - LEICHTER - Dem Dax drohen am Freitag Verluste.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 491 Punkte und damit 0,31 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag. Ein zögerlicher Handel in New York ist dem deutschen Aktienmarkt lastet dabei ebenso auf der Stimmung wie die Schwäche der asiatischen Börsen. Diese litten unter durchwachsenen chinesischen Konjunkturdaten.

USA: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag weitgehend kalt gelassen. Der Dow Jones Industrial bewegte sich während des gesamten Handels in engen Bahnen und schloss mit einem minimalen Plus von 0,04 Prozent bei 26 191,22 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,25 Prozent abwärts auf 2806,83 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 sank um 0,62 Prozent auf 7158,59 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Durchwachsene Konjunkturdaten aus China haben am Freitag die Laune der Anleger in Asien wieder getrübt. So fiel der Autoabsatz in dem für deutsche Hersteller wichtigen Markt im Oktober den fünften Monat in Folge. Zudem war die Inflation in China im Oktober auf dem Niveau des Vormonats geblieben. Experten hatten das zwar so erwartet, doch blieb die Inflation trotz einer leichten Belebung in den vergangenen Monaten weiter unter der Vorgabe der Regierung von drei Prozent. Ein Preisanstieg im Inland gilt als Beleg für einen lebhaften Konsum. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands fiel um mehr als 1 Prozent. In Tokio ging es für den Nikkei-225-Index ebenfalls um mehr als 1 Prozent runter.

DAX 11 527,32 -0,45%

XDAX 11 520,53 -1,17%

EuroSTOXX 50 3237,60 -0,26%

Stoxx50 2981,60 0,24%

DJIA 26 191,22 0,04%

S&P 500 2806,83 -0,25%

NASDAQ 100 7158,59 -0,62%

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,36 0,03%

Bund-Future Settlement 159,37 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1346 -0,13%

USD/Yen 113,94 -0,05%

Euro/Yen 129,27 -0,18%

ROHÖL:

Brent 70,77 +0,12 USD

WTI 60,64 -0,03 USD

