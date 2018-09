dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: US-Rekorde treiben Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STARKE ERÖFFNUNG ERWARTET - Der Dax scheint auf seinem Anstieg in Richtung 12 400 Punkte nicht aufzuhalten zu sein: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex ein Drittelprozent höher auf 12 373 Punkte.



Es zeichnet sich damit die zweite starke Woche nach dem jüngsten Tief seit April ab. Auf die fast anderthalb Prozent der Vorwoche konnte er bislang nochmals etwas mehr daraufsatteln.

USA: - REKORDE - Erfreuliche Konjunkturnachrichten haben die Wall Street wieder auf Rekordjagd geschickt. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten am Donnerstag historische Höchststände. Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit geriet in den Hintergrund.

ASIEN: - BREITE GEWINNE - In Asien sind die Aktien am Freitag durch die Bank gestiegen. Japans Nikkei 225 legte 1,03 Prozent zu, Hongkongs Hang Seng gewann ebenfalls 1,03 Prozent und Chinas CSI 300 liegt 1,57 Prozent im Plus.

^

DAX 12.326,48 0,88%

XDAX 12.354,73 1,07%

EuroSTOXX 50 3.403,12 1,03%

Stoxx50 3.044,80 0,78%

DJIA 26.656,98 0,95%

S&P 500 2.930,75 0,78%

NASDAQ 100 7.569,03 1,05%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 158,86 0,11%

Bund-Future Settlement 158,74 0,08%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1785 0,07%

USD/Yen 112,78 0,26%

Euro/Yen 132,92 0,32%

°

ROHÖL:

^

Brent 78,80 +0,1 USD

WTI 70,27 -0,05 USD

°