dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: US-Rally treibt Dax

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICH - Der Dax dürfte seine kleinen Gewinne vom Vortag am Donnerstag ausbauen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn gut ein halbes Prozent höher auf 12 900 Punkte.



Das bisherige Wochenhoch lag bei 12 925 Punkten.

USA: - SPRUNG - Mit der Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch einen Sprung nach oben gemacht. Erstmals seit zwei Wochen überwand der Leitindex wieder die Hürde bei 25 000 Punkten. Der Anstieg über diese Marke zog weitere Aktienkäufe nach sich. Am Ende des Handels stand für den Dow ein Plus von 1,4 Prozent auf 25 146,39 Punkte zu Buche. Für gute Stimmung sorgte zudem eine fulminante Kurs-Rally der Aktien von Tesla .

ASIEN: - ANSTIEG - Auch nach Asien hat sich die weltweit gute Stimmung an den Aktienmärkten fortgesetzt. Japans Nikkei 225 gewinnt zur Stunde 0,86 Prozent, Hongkongs Hang Seng 0,58 Prozent. Chinas CSI 300 ist fast unverändert.

^

DAX 12.830,07 0,34%

XDAX 12.898,78 1,04%

EuroSTOXX 50 3.460,82 0,12%

Stoxx50 3.069,31 -0,22%

DJIA 25.146,39 1,40%

S&P 500 2.772,35 0,86%

NASDAQ 100 7.210,08 0,60%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 159,95 -0,76%

Bund-Future Settlement 160,16 -0,13%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1797 0,20%

USD/Yen 109,93 -0,23%

Euro/Yen 129,69 -0,03%

°

ROHÖL:

^

Brent (Juni-Lieferung) 75,83 +0,47 USD

WTI (Mai-Lieferung) 65,16 +0,42 USD

°