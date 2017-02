dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: US-Politik-Wirrwarr sorgt Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - RÜCKSCHLAG - Nach dem starken Wochenauftakt zeichnen sich am Dienstag im Dax zunächst leichte Gewinnmitnahmen ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,14 Prozent tiefer auf 11 758 Punkte. In den vergangenen drei Handelstagen war der zuvor richtungslose Dax um rund 2 Prozent geklettert.

USA: - NÄCHSTE REKORDE - Die Aussicht auf Geldgeschenke in Form niedrigerer Steuern treibt die Wall Street auf immer neue Höhen. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag auf eine Bestmarke bei 20 441 Punkten. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,70 Prozent auf 20 412,16 Zähler zu Buche.

ASIEN: - ABWÄRTS - In Asien reagierten die Anleger am Dienstag nervös auf die aktuellsten Nachrichten aus der US-Politik. Hier war in der Nacht der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Michael Flynn, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dem zum innersten Zirkel des neuen US-Präsidenten Donald Trump zählenden Flynn wird vorgeworfen, mit dem russischen Diplomaten Sergei Iwanowitsch Kisljak im Dezember über Sanktionen gegen Moskau gesprochen und dazu später falsche Angaben gemacht zu haben. Daraufhin geriet der US-Dollar gegenüber Euro und Yen unter Druck - was Exportwerte in Asien und auch Europa belastet.

^ DAX 11.774,43 0,92% XDAX 11.776,59 0,96% EuroSTOXX 50 3.305,23 1,05% Stoxx50 3.058,95 0,65%

DJIA 20.412,16 0,70% S&P 500 2.328,25 0,52% NASDAQ 100 5.256,82 0,58%

Nikkei 225 19.238,98 -1,1% (Schlussstand) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

^ Bund-Future 163,93 -0,10% °

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,06 DOLLAR - Nach den jüngsten politischen Turbulenzen in den USA mit dem Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters zeigte sich der Dollar geschwächt. Der Kurs des Euro stieg am Dienstagmorgen im Gegenzug wieder deutlich über die Marke von 1,06 US-Dollar, unter die die europäische Gemeinschaftswährung noch im Wall-Street-Handel am Vortag gerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0629 (Freitag: 1,0629) Dollar festgesetzt. ^ (Alle Kurse 7:20 Uhr) Euro/USD 1,0618 0,21% USD/Yen 113,34 -0,29% Euro/Yen 120,35 -0,08% °

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 55,64 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg ebenfalls um fünf Cent auf 52,98 Dollar.