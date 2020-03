dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: US-Konjunkturpaket stützt Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch noch etwas höher treiben.



Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 9760 Punkte. Nach langen Verhandlungen haben sich das Weiße Haus und die Demokraten auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Die Erwartung und Hoffnung an den Börsen auf eben dieses politische Signal hatte am Vortag die Kurse bereits stark nach oben getrieben: Der Dax hatte mit einer Rally von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte hingelegt. Der Dow hatte am Vorabend mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt

USA: - ERHOLT - In einer rasanten Erholungsbewegung hat der Dow Jones Industrial die heftigen Verluste einer ganzen Handelswoche an einem Tag wett gemacht. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer eroberte am Dienstag mehr als 2000 Punkte zurück und stieg um 11,37 Prozent auf 20 704,91 Punkte. Einen solch kräftigen Gewinn hat es seit 1933 nicht mehr gegeben. Auftrieb gaben zuversichtliche Aussagen von US-Senatoren, dass ein Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Coronavirus-Krise kurz vor der Verabschiedung stehe.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch weiter zugelegt. Zuletzt trieb die Einigung der beiden großen Parteien in den USA auf ein Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie die Kurse an. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um knapp 3 Prozent und in Hong Kong legte der Hang Seng um etwas mehr als 3 Prozent zu. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 um rund 8 Prozent.

^

DAX 9700,57 10,98%

XDAX 9701,93 10,02%

EuroSTOXX 50 2715,11 9,24%

Stoxx50 2589,48 7,95%

DJIA 20 704,91 11,37%

S&P 500 2447,33 9,38%

NASDAQ 100 7553,83 7,81%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 170,46 +0,00%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0819 0,29%

USD/Yen 111,19 -0,03%

Euro/Yen 120,30 0,26%

°

ROHÖL:

^

Brent 27,83 +0,68 USD

WTI 24,83 +0,82 USD

°

/mis