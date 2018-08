dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: USA und Fernost treiben Dax

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag gut behauptet in einen von der Berichtssaison geprägten Handelstag starten.



Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent höher bei 12 612 Punkten. Nach einer soliden Entwicklung in New York geben ihm auch Kursgewinne in Fernost eine eher positive Tendenz vor.

USA: - OPTIMISMUS - Die Anleger an der Wall Street haben zu Wochenbeginn wieder zaghaft Mut gefasst. Die wichtigsten Aktienindizes drehten im Handelsverlauf am Montag ins Plus, nachdem die zuletzt dominierenden Sorgen bezüglich der Konfrontationspolitik der USA etwas in den Hintergrund gerückt waren. Die Investoren hofften nun Börsianern zufolge auf einen unter dem Strich weiter positiven Verlauf der Berichtssaison. Insgesamt jedoch hielten sich die Kursbewegungen in recht engen Grenzen.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien legen die meisten Indizes zur Stunde zu. Die Märkte in Hongkong und China gewannen um 0,96 und 1,64 Prozent. Marktbeobachter nannten als Grund, dass die Aktien nach den dortigen Ausverkäufen als billig betrachtet werden. Japans Nikkei 225 stieg um 0,63 Prozent.

^

DAX 12.598,21 -0,14%

XDAX 12.603,98 -0,29%

EuroSTOXX 50 3.483,30 0,03%

Stoxx50 3.132,95 -0,10%

DJIA 25.502,18 0,16%

S&P 500 2.850,40 0,35%

NASDAQ 100 7.438,99 0,59%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 162,25 0,12%

Bund-Future Settlement 162,35 -0,06%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1556 0,02%

USD/Yen 111,33 -0,07%

Euro/Yen 128,65 -0,04%

°

ROHÖL:

^

Brent 73,94 +0,19 USD

WTI 69,04 +0,03 USD

°