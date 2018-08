dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Türkei-Krise drückt auf Dax - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - TÜRKEI-KRISE DRÜCKT - Die Angst vor den Folgen der Türkei-Krise für den europäischen Finanzmarkt zieht den Dax am Montag weiter nach unten.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart auf 12 310 Punkte und damit 0,92 Prozent unter dem Freitagsschluss. Bereits vor dem Wochenende hatten die Probleme der Türkei und der Verfall der türkischen Währung vor allem Bankenwerte nach unten gezogen. Der Dax hatte letztendlich 2 Prozent eingebüßt.

USA: - ABWÄRTS - Die Währungskrise in der Türkei hat am Freitag auch die US-Aktienmärkte in Mitleidenschaft gezogen. Der Kursverfall der türkischen Lira beschleunigte sich rasant und löste damit Unruhe an den Finanzmärkten aus. Befürchtet wird, dass sich viele türkische Kreditnehmer nicht ausreichend gegen den Kursrutsch der heimischen Währung abgesichert haben. Somit könnten Zahlungsprobleme bei den auf Euro oder Dollar lautenden Krediten drohen.

ASIEN: - ABGABEN - In Asien fielen alle wichtigen Aktienindizes inmitten der Türkei-Krise. Japans Nikkei 225 gab 1,93 Prozent ab, Hongkongs Hang Seng war 1,87 Prozent im Minus, und Chinas CSI 300 notierte 1,93 Prozent leichter.

^

DAX 12.424,35 -1,99%

XDAX 12.421,55 -2,03%

EuroSTOXX 50 3.426,28 -1,94%

Stoxx50 3.100,12 -1,19%

DJIA 25.313,14 -0,77%

S&P 500 2.833,28 -0,71%

NASDAQ 100 7.408,30 -0,79%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 163,32 0,46%

Bund-Future Settlement 163,34 -0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1392 -0,19%

USD/Yen 110,36 -0,44%

Euro/Yen 125,71 -0,60%

°

ROHÖL:

^

Brent 72,64 -0,17 USD

WTI 67,64 +0,01 USD

°