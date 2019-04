dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Träger Start nach Sechsmonatshoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET - Nach der jüngsten Rally zeichnet sich am Donnerstag im Dax zunächst eine Verschnaufpause ab: Rund zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex kaum verändert auf 11 845 Punkte.



Binnen weniger Handelstage war er zuletzt um fast 5,5 Prozent auf ein neues Sechsmonatshoch von 11 961 Punkten nach oben gerannt. Damit schwamm er sich über der 200-Tage-Linie frei. Gestützt wurde die positive Stimmung zuletzt vor allem von der Aussicht auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten. Die Anleger nehmen möglicherweise auch bereits mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag den Fuß vom Gas. In Großbritannien ringen Regierung und Opposition am Donnerstag weiter um einen Kompromiss, mit dem ein ungeordneter EU-Austritt am 12. April abgewendet werden soll.

USA: - MODERATE GEWINNE - An den US-Börsen haben sich die Anleger am Mittwoch erneut risikofreudig gezeigt. Deutlich schwächer als erwartete Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe rückten in den Hintergrund. Statt dessen stützen neu erwachte Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie eine optimistische Branchenstudie zu Chipwerten die Börsenlaune. Der Dow Jones Industrial holte zwischenzeitliche Verluste auf und stieg um 0,15 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Nach der jüngsten Rally auf Mehrmonatshochs hat die Börsen Asiens am Donnerstag ein wenig die Kraft verlassen. Während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen zuletzt ein halbes Prozent gewann, fiel der Hang Seng in Hongkong um ein halbes Prozent. Für den japanische Leitindex Nikkei 225 ging es zuletzt einen Tick nach unten. Die Börsen hatten jüngst von Fortschritten im US-chinesischen Handelsstreit profitiert.

^

DAX 11 954,40 +1,70%

XDAX 11 953,14 +1,30%

EuroSTOXX 50 3435,56 +1,17%

Stoxx50 3177,69 +0,66%

DJIA 26 218,13 +0,15%

S&P 500 2873,40 +0,21%

NASDAQ 100 7544,972 +0,60%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 165,35 +0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,12406 +0,07%

USD/Yen 111,423 -0,06%

Euro/Yen 125,2455 -0,00%

°

ROHÖL:

^

Brent 69,27 -0,04 USD

WTI 62,36 -0,10 USD

°

/mis