dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Tillerson-Rauswurf tut weiter weh

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt dürften die Kurse am Mittwochmorgen die Verluste vom Vortag noch ausweiten.



Die überraschende Entlassung des US-Außenministers Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump am Dienstag wirkt nach. An der Wall Street ging es im späten Handel abwärts und auch in Fernost reagierten die Börsen mit Abschlägen auf die Nachricht. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Startglocke 0,51 Punkte niedriger auf 12 158 Punkte.

USA: - DEUTLICH RUNTER - Die Entlassung des US-Außenministers Rex Tillerson hat die Wall Street am Dienstag ins Minus gedrückt. Insbesondere viele der zuletzt sehr gut gelaufenen und konjunktursensiblen Technologiewerte mussten Federn lassen. Nachfolger Tillersons wird der derzeitige CIA-Direktor Mike Pompeo. Dieser gilt als stramm konservativ und liegt ganz auf der harten Linie des Präsidenten Donald Trump, was den Iran und Nordkorea angeht - zwei geopolitische Krisenherde, die die Finanzmärkte immer wieder belasten können. Der Dow Jones Industrial schloss 0,68 Prozent tiefer bei 25 007,03 Punkten.

ASIEN: - ABWÄRTS - Auch an Asiens Aktienmärkten hat der Rauswurf des als besonnen geltenden US-Außenministers Rex Tillerson für Verunsicherung gesorgt. In Japan und Hongkong rutschen die Leitindizes um rund 1 Prozent ins Minus, in Festland-China fielen die Verluste etwas moderater aus.

^

DAX 12.221,03 -1,59%

XDAX 12.155,30 -1,97%

EuroSTOXX 50 3.397,35 -0,94%

Stoxx50 2.992,71 -1,01%

DJIA 25.007,03 -0,68%

S&P 500 2.765,31 -0,64%

NASDAQ 100 7.046,51 -1,19%

Nikkei 225 21.777,29 -0,9% (Schlussstand)

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 157,59 0,17%

Bund-Future Settlement 157,47 0,08%

°

DEVISEN:

^

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2403 0,11%

USD/Yen 106,50 -0,07%

Euro/Yen 132,09 0,04%

°

ROHÖL:

^

Brent (Mai-Lieferung) 64,56 -0,17 USD

WTI (April-Lieferung) 60,74 -0,16 USD

°