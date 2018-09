dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stimmung hellt sich etwas auf

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

DEUTSCHLAND: - STIMMUNG HELLT SICH ETWAS AUF - Stabil und über 12 000 Punkten dürfte der Dax am Dienstag in den Handel gehen.



Vor allem aus Asien waren die Vorgaben gut, in Japan und China legten die Kurse zu. "Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reicht im Moment schon für eine Stimmungsaufhellung an der Börse", sagte Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Wie lange diese Ruhe anhält, müsse sich aber erst noch zeigen. Der Broker IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,32 Prozent höher auf 12 024 Punkte. Altmann wies darauf hin, dass die Aussicht auf einen geordneten Brexit den Anlegern neuen Mut verleihe. Auch habe sich die Lage in den Schwellenländern wieder etwas beruhigt.

USA: - DOW BLEIBT LETHARGISCH - Der Dow Jones Industrial ist am Montag wie schon in der vergangenen Woche nur wenig von der Stelle gekommen. Zum Handelsende notierte der anfangs noch freundliche US-Leitindex 0,23 Prozent im Minus bei 25 857,07 Punkten. Etwas besser hielten sich die anderen Indizes: Während der marktbreite S&P 500 um 0,19 Prozent auf 2877,13 Punkte stieg, gewann der technologielastige Nasdaq 100 0,23 Prozent auf 7447,68 Zähler. Beide Börsenbarometer hatten davor - anders als der stagnierende Dow - vier Tage in Folge Verluste verzeichnet.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag trotz des weiter schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China überwiegend zugelegt. Gestützt von Kursverlusten des Yen kletterte der Nikkei 225 in Japan zuletzt um mehr als ein Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands legt zur Stunde um 0,1 Prozent zu. Hongkongs Hang Seng verzeichnete hingegen leichte Kursverluste.

