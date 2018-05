dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach zwei schwachen Tagen zeichnet sich am Mittwoch im Dax ein Stabilisierungsversuch ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen kaum verändert auf 12 662 Punkte. Belastet durch die politische Krise in Italien hatte der Dax in zwei Tagen über zwei Prozent verloren.

USA: - VERKAUFSMODUS - Die politische Krise in Italien mit ihren Ansteckungsgefahren für die weltweiten Finanzmärkte hat am Dienstag auch den New Yorker Aktienmarkt erfasst. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,58 Prozent auf 24 361,45 Punkte. Seine Bilanz seit Jahresbeginn ist mit einem Minus von knapp eineinhalb Prozent nun wieder negativ. Am Montag war in New York wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden.

ASIEN: - IM MINUS - An den asiatischen Börsen fallen die Kurse am Mittwoch. Marktbeobachter führen dies in erster Linie auf die politischen Unruhen in Italien zurück. Der japanische Leitindex Nikkei 225 liegt 1,57 Prozent im Minus, Hongkongs Hang Seng fällt 1,39 Prozent und Chinas CSI 300 gibt 1,22 Prozent ab.

DAX 12.666,51 -1,53%

XDAX 12.645,17 -1,72%

EuroSTOXX 50 3.428,14 -1,56%

Stoxx50 3.068,12 -1,20%

DJIA 24.361,45 -1,58%

S&P 500 2.689,86 -1,16%

NASDAQ 100 6.926,54 -0,49%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,31 0,83%

Bund-Future Settlement 162,80 0,31%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1540 0,01%

USD/Yen 108,68 -0,08%

Euro/Yen 125,42 -0,08%

ROHÖL:

Brent 75,18 -0,21 USD

WTI 66,68 -0,05 USD

