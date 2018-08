dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung hält an

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH HÄLT AN - Der Dax dürfte den freundlichen Trend von der Wall Street am Freitag zunächst aufnehmen.



Insgesamt bleibt die Lage am Markt angespannt. Sollte der Dax unter das Juni-Tief bei rund 12 100 Zählern rutschen, droht laut Charttechnikern ein Absacken unter die Marke von 12 000 Punkten.

USA: - DOW TESTET HALBJAHRESHOCH - Gute Unternehmenszahlen und Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten den Dow Jones Industrial beflügelt. Peking wird auf Einladung der US-Seite Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington schicken. Und obwohl die US-Regierung weiterhin im Konflikt mit der Türkei eine harte Hand zeigt, hat sich auch die Lage an der Währungsfront inzwischen entspannt. Nach ihrem massiven Wertverfall hat sich die türkische Lira stabilisiert; hier half zuletzt auch die Nachricht, dass Katar der Türkei mit einer milliardenschweren Finanzspritze zu Hilfe kommt.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN FESTLANDCHINA - Asiens Börsen fanden am Morgen keine gemeinsame Richtung: Gewinnen in Tokio und Hongkong standen Verluste in Schanghai und Shenzen entgegen.

DAX 12.237.17 0.61%

XDAX 12.224.46 0.46%

EuroSTOXX 50 3.377.56 0.55%

Stoxx50 3.063.08 0.37%

DJIA 25.558.73 1.58%

S&P 500 2.840.69 0.79%

NASDAQ 100 7.374.29 0.27%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163.51 -0.03%

Bund-Future Settlement 163.49 0.01%

DEVISEN:

Euro/USD 1.1378 0.01%

USD/Yen 110.88 -0.02%

Euro/Yen 126.15 -0.01%

ROHÖL:

Brent 71,42 -0,01 USD

WTI 65,45 -0,01 USD

