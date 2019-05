dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE ERHOLUNG - Nach dem sehr schwachen Wochenbeginn stehen die Vorzeichen für den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Stabilisierung.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,18 Prozent höher auf 11 898 Punkte. "Nach den starken Verlusten gestern treten jetzt erste Schnäppchenjäger aufs Parkett", prognostiziert Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach der Eskalation im Handelskrieg mit China ruderte US-Präsident Donald Trump wieder etwas zurück.

USA: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Der eskalierende amerikanisch-chinesische Handelskonflikt hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Montag vergrault. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 2,38 Prozent bei 25 324,99 Punkten. Mit einem höheren Tagesverlust war der US-Leitindex zuletzt am 3. Januar 2019 aus dem Handel gegangen. Der breit gefasste S&P 500 fiel am Montag um 2,41 Prozent auf 2811,87 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte gar um 3,46 Prozent auf 7324,13 Punkte ab. Damit endete der Index mit dem höchsten Tagesminus seit Anfang Dezember.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. Das bestimmende Thema bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nach der jüngsten Eskalation im Handelskrieg mit China ruderte US-Präsident Donald Trump wieder etwas zurück. Er hat nach eigenen Angaben noch nicht über eine weitere Verschärfung der Gangart entschieden. Chinas CSI 300 büßte 0,18 Prozent ein. Hongkongs Hang Seng sank nach dem Feiertag am Montag mit 1,58 Prozent deutlicher. In Japan gab der Nikkei 225 zuletzt 0,67 Prozent auf 21 049 Zähler ab.



DAX 11.876,65 -1,52%

XDAX 11.867,82 -2,62%

EuroSTOXX 50 3.320,78 -1,20%

Stoxx50 3.053,86 -0,82%

DJIA 25.324,99 -2,38%

S&P 500 2.811,87 -2,41%

NASDAQ 100 7.324,13 -3,46%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 166,36 -0,12%°

DEVISEN:



Euro/USD 1,1240 0,16%

USD/Yen 109,66 0,32%

Euro/Yen 123,26 0,48%°

ROHÖL:



Brent 70,44 +0,21 USD

WTI 61,22 +0,18 USD°