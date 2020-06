dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag nach dem Kursrutsch vom Vortag erst einmal stabilisieren.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 100 Punkte und damit leicht über dem Vortagsniveau. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex wegen erneut aufgeflammter Corona-Sorgen sowie der Gefahr weiterer US-Zölle auf Waren aus Europa mehr als drei Prozent auf 12 093,94 Punkte nachgegeben. Bei den Einzelwerten stehen Bayer und Lufthansa im Blick. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern gab am Vorabend einen milliardenschweren Vergleich zu den rechtlichen Problemen in den USA bekannt. Bei der Lufthansa entscheiden die Anleger bei der außerordentlichen Hauptversammlung darüber, ob sie den Staat einsteigen lassen oder nicht.

USA: - RÜCKSCHLAG - Die Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle hat am Mittwoch die US-Börsen ins Stolpern gebracht. Gemeinsam mit der Spekulation über zusätzliche US-Zölle für europäische Waren überlagerten die Sorgen der Anleger nun doch wieder die zuletzt spürbare Hoffnung auf eine Konjunkturerholung. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 2,72 Prozent tiefer bei 25 445,94 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE IN JAPAN - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle drückt weiterhin auf die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund eine Stunde vor Handelsende 1,23 Prozent ein. In Hongkong und Shanghai ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

