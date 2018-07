dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil nach Fed-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch an seine Tags zuvor erzielten Gewinne anknüpfen.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 721 Punkte, womit er 0,09 Prozent über seinem Schlusskurs vom Dienstag eröffnen würde.

USA: - FREUNDLICH - An der Wall Street hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung breit gemacht. Das galt vor allem an der Technologiebörse Nasdaq, wo die Kurse wachstumsstarker Unternehmen wie Facebook , Amazon und der Google-Holding Alphabet sämtlich neue Rekordstände meldeten.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Aktienmärkte profitieren am Mittwoch von optimistischen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur US-Wirtschaft. Japans Nikkei 225 ist 0,66 Prozent im Plus, Chinas CSI 300 notiert 0,4 Prozent höher, und Hongkongs Hang Seng steigt 0,14 Prozent.

DAX 12.661,54 0,80%

XDAX 12.705,92 0,94%

EuroSTOXX 50 3.457,50 0,24%

Stoxx50 3.077,17 0,11%

DJIA 25.119,89 0,22%

S&P 500 2.809,55 0,40%

NASDAQ 100 7.403,89 0,63%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,77 0,04%

Bund-Future Settlement 162,85 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1637 -0,20%

USD/Yen 113,02 0,13%

Euro/Yen 131,53 -0,07%

ROHÖL:

Brent 71,91 -0,25 USD

WTI 67,71 -0,37 USD

