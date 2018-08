dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwächer erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Angesichts des weiter schwelenden Streits über Sonderzölle zwischen der USA und China wird der Dax am Donnerstag etwas schwächer erwartet.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent schwächer bei 12 699 Punkten. Zuvor hatte die zugespitzte Lage am Donnerstag an den chinesischen Börsen für einen Kursrutsch gesorgt.

USA: - GEMISCHT - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum reagiert. Bei den Standardwerten gab es leichte Verluste. Die Technologie-Indizes an der Nasdaq-Börse setzten ihre Vortages-Erholung fort.

ASIEN: - IM MINUS - Unter dem neu eskalierten Handelsstreit leiden insbesondere chinesische Aktien, der CSI 300 liegt gut 3 Prozent im Minus. Auch Hongkongs Hang Seng hat mit 2,4 Prozent starke Abgaben zu verzeichnen. Japans Nikkei 225 tendiert 1 Prozent schwächer.

DAX 12.737,05 -0,53%

XDAX 12.729,70 -0,74%

EuroSTOXX 50 3.509,23 -0,46%

Stoxx50 3.149,41 -0,50%

DJIA 25.333,82 -0,32%

S&P 500 2.813,36 -0,10%

NASDAQ 100 7.272,89 0,57%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,03 -0,35%

Bund-Future Settlement 160,91 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1651 -0,08%

USD/Yen 111,59 -0,13%

Euro/Yen 130,00 -0,21%

ROHÖL:

Brent 72,55 +0,16 USD

WTI 67,69 +0,03 USD

