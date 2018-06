dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwächer nach Fed-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Ein etwas schnelleres Ende der Niedrigzinspolitik durch die US-Notenbank Fed könnte dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen.



Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start 0,26 Prozent tiefer auf 12 857 Punkte.

USA: - MINUS - Die Aussicht auf ein höheres Tempo bei den Leitzinsanhebungen hat den US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht ins Minus gedrückt. Höhere Zinsen können Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen. Die wichtigsten technologielastigen Aktienindizes schlossen wenig verändert.

ASIEN: - BERGAB - An Asiens Aktienmärkten geben die Kurse am Donnerstag zur Stunde nach. Eine Reihe volkswirtschaftlicher Indikatoren in China hatte zuvor nahegelegt, dass sich die Wirtschaft in dem Land abschwächt. Die Aktienmärkte in Japan, Hongkong und China liegen jeweils zwischen 0,6 und 0,8 Prozent im Minus.

DAX 12.890,58 0,38%

XDAX 12.864,02 0,15%

EuroSTOXX 50 3.479,56 0,11%

Stoxx50 3.078,72 0,16%

DJIA 25.201,20 -0,47%

S&P 500 2.775,63 -0,40%

NASDAQ 100 7.205,26 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,80 -0,03%

Bund-Future Settlement 160,07 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1809 0,15%

USD/Yen 110,12 -0,20%

Euro/Yen 130,04 -0,06%

ROHÖL:

Brent 76,57 -0,17 USD

WTI 66,64 unverändert

