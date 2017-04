dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekordhoch ist in greifbarer Nähe

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Dem Dax scheint auch nach einem starken Lauf im ersten Quartal die Puste nicht auszugehen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen um 0,09 Prozent im Plus auf 12 324 Punkte. Damit ist es nur noch ein Katzensprung bis zu dem vor einem knappen Jahr erreichten Rekordhoch bei gut 12 390 Punkten.

USA: - ABWARTEND - An der Wall Street haben die Tech-Werte am letzten Handelstag eines starken Quartals ihre Rekordjagd fortgesetzt. Technologieaktien gelten als konjunktursensibel und sind deshalb in dem positiven wirtschaftlichen Umfeld bereits seit Monaten gefragt. Gleichwohl fielen die Kursbewegungen am Freitag moderat aus, zumal sich die Stimmung der US-Verbraucher sich im März schwächer als erwartet aufgehellt hatte. Börsianer verwiesen zudem darauf, dass die Investoren nach der jüngsten Rally erst einmal kaum weitere Risiken eingingen.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Die asiatischen Aktienmärkte sind positiv in die neue Woche gestartet. Gute Konjunkturnachrichten aus Japan und Korea verliehen den Märkten Aufwind. In China war die Stimmung chinesischer Unternehmen zwar jüngst gemischt ausgefallen, doch Experten betonten, dass die Vorzeichen immer noch auf Wachstum stünden. Im Übrigen stünde den Anlegern mit dem Treffen des US-amerikanischen mit dem chinesischen Präsidenten und dem US-Arbeitsmarktbericht eine spannende Woche bevor. In China blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

^ DAX 12.312,87 0,46% XDAX 12.320,04 0,50% EuroSTOXX 50 3.500,93 0,56% Stoxx50 3.160,69 -0,03%

DJIA 20.663,22 -0,31% S&P 500 2.362,72 -0,23% NASDAQ 100 5.436,23 -0,06%

Nikkei 225 18.964,54 +0,29% (7:11 Uhr) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - AUFWÄRTS - Das Interesse an Bundesanleihen ist nach Meinung der Experten der Hessischen Landesbank nach wie vor ungebrochen. Stützend wirkten die Inflationsraten des Vormonats, die den Hoffnungen auf ein baldiges Ende der lockeren EZB-Geldpolitik einen Dämpfer versetzt hätten. Die Helaba erwartet für den Montag beim Bund-Future eine Handelsspanne zwischen 160,60 und 162,40.

^ Bund-Future 161,51 0,09%

°

DEVISEN: - STABIL - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn kaum vom Fleck bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0679 US-Dollar. Am Freitag hatte sich der Euro nach deutlichen Kursverlusten im Verlauf der Vorwoche recht stabil gehalten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0691 (Donnerstag: 1,0737) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9354 (0,9314) Euro.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0679 0,19% USD/Yen 111,37 -0,01% Euro/Yen 118,93 0,18%

°

ROHÖL - ABWÄRTS - Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 53,40 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um sieben Cent auf 50,53 Dollar.