dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FORTSETZUNG DES AUFWÄRTSTRENDS - Die Aussicht auf einen weiterhin florierenden Welthandel dürfte dem Dax nach dem verlängerten Wochenende Rückenwind verleihen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 150 Punkte und damit 0,55 Prozent seinem letzten Schluss. Damit würde er seinen jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Der Dow Jones Industrial hat die im Verlauf übersprungene Marke von 25 000 Punkten bis zum Zieleinlauf verteidigt. Der Index ging mit einem Aufschlag von 1,21 Prozent auf 25 013,29 Zähler aus dem Handel. Seit Mitte März hatte der Dow dieses Niveau bis Montag nicht wieder erreicht. Am Wochenende hatten sich China und die USA in ihrem Streit um Handelspolitik angenähert.

ASIEN: - CSI UND NIKKEI MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag größtenteils nachgegeben. Die Abschläge hielten sich dabei jedoch in Grenzen. So stand der japanische Leitindex Nikkei 225 rund 45 Minuten vor Handelsende mit 0,14 Prozent im Minus. In China verlor der CSI 300 zuletzt 0,6 Prozent. Nach oben ging es dagegen in Hongkong und Seoul.

DAX 13.077,72 -0,28%

XDAX 13.084,87 -0,20%

EuroSTOXX 50 3.572,57 -0,03%

Stoxx50 3.163,94 0,20%

DJIA 25.013,29 1,21%

S&P 500 2.733,01 0,74%

NASDAQ 100 6.905,53 0,57%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,39 0,37%

Bund-Future Settlement 159,24 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1775 -0,14%

USD/Yen 110,96 -0,09%

Euro/Yen 130,64 -0,23%

ROHÖL:

Brent 79,38 +0,16 USD

WTI 72,46, +0,22 USD

