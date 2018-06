dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Optimismus

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ERLEICHTERUNG - Fortschritte beim Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hellen die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter auf.



Der Broker IG Markets taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start auf 12 900 Punkte und damit 0,44 Prozent über dem Schluss. Damit steht der deutsche Leitindex abermals vor einem Test des Widerstands zwischen 12 900 und etwa 13 000 Punkten. Zuletzt hatte ihm noch die Kraft für einen nachhaltigen Sprung darüber gefehlt. Sollte der Index diese Hürde hinter sich lassen, könnte ihm das neue Kraft verleihen.

USA: - OPTIMISMUS - Einen Tag vor dem mit Hochspannung erwarteten Gipfel zwischen Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un war an der Wall Street leiser Optimismus angesagt. Die wichtigsten Aktienindizes hielten sich am Montag knapp über der Gewinnschwelle. Die Sorge vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und anderen Industrienationen geriet damit etwas in den Hintergrund.

ASIEN: - AUF UND AB - Den Börsen in Asien fehlt am Dienstag vor Bekanntgabe des Ergebnisses des Treffens zwischen Trump und Kim eine klare Richtung. Zur Stunde tendieren die Märkte sowohl in Japan als auch in Hongkong und dem chinesischen Festland leicht im Plus.

DAX 12.842,91 0,60%

XDAX 12.884,78 0,65%

EuroSTOXX 50 3.480,22 0,95%

Stoxx50 3.081,26 0,76%

DJIA 25.322,31 0,02%

S&P 500 2.782,00 0,11%

NASDAQ 100 7.168,48 0,22%

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,84 -0,29%

Bund-Future Settlement 159,74 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1771 -0,11%

USD/Yen 110,28 0,22%

Euro/Yen 129,81 0,12%

ROHÖL:

Brent 76,47 +0,1 USD

WTI 66,21 +0,11 USD

