dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ölpreis-Anstieg verunsichert

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der starke Anstieg des Ölpreises nach einem Drohnenangriffen auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien dürfte die jüngste Dax-Rally erst einmal beenden.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,81 Prozent tiefer bei 12 368 Punkten. Damit deutet sich ein Ende der Serie von acht Handelstagen mit Gewinnen an, in denen der Dax knapp fünf Prozent zulegte.

USA: - KNAPP IM PLUS - Nach einer starken Börsenwoche und einem Dow nahe dem Rekordhoch hat der US-Aktienmarkt am Freitag an Schwung verloren. Der Dow Jones Industrial rettete am Ende noch ein kleines Plus von 0,14 Prozent auf 27 219,52 Punkte über die Ziellinie. Nach der Kursrally der vergangenen Wochen könnten Anleger auch Gewinne mitgenommen haben - zumal mit der Fed-Sitzung in der kommenden Woche ein Risikofaktor auf der Agenda steht.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM MINUS - In Asien hat sich an den Aktienmärkten zum Wochenauftakt keine einheitliche Richtung abgezeichnet. Während die Kurse in China, Hongkong und Indien überwiegend nachgaben, zogen sie in Südkorea an. In Japan sind die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen.

