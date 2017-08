dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Norkoreas Rakete verschreckt Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Der Nordkorea-Konflikt treibt den Anlegern am Dienstag einmal mehr Sorgenfalten auf die Stirn: Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent tiefer auf 12 063 Punkte.



Nach seinen beiden weltweit verurteilten Tests mit Interkontinentalraketen im Juli heizte Nordkorea den Konflikt weiter an: Pjöngjang feuerte am Dienstagmorgen (Ortszeit) erneut eine ballistische Rakete ab, die dieses Mal über Japan flog, wie der Generalstab der südkoreanischen Armee mitteilte. Damit wurde nach Angaben des Senders NHK eine neue Eskalationsstufe erreicht, da erstmals eine Rakete Nordkoreas ohne Ankündigung über Japan hinwegflog.

USA: - ABWARTEN - Viele Anleger an der Wall Street sind vor dem Hintergrund der ungewissen Folgen von Tropensturm "Harvey" zum Wochenbeginn an der Seitenlinie geblieben. Kursverluste von Versicherern und Ölkonzernen standen Gewinne im Pharmasektor gegenüber. Die Marktteilnehmer warteten zudem auf neue Signale von der Konjunktur, sagten Händler. Diese wird es aber erst wieder am Dienstag geben. Dann stehen das Verbrauchervertrauen im August sowie Immobilienmarktdaten auf der Agenda.

ASIEN: - ABWÄRTS - Der nordkoreanische Raketentest hat die Anleger am Dienstag spürbar verunsichert. Nach anfänglich kräftigeren Verlusten erholten sich die Kurse jedoch bis zum späten Handel ein Stück weit. Am höchsten war das Minus in Südkorea; der Index Kospi verlor am Morgen zeitweise 1,6 Prozent an Wert, konnte seine Verluste jedoch zuletzt halbieren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor ein gutes halbes Prozent.

^ DAX 12.123,47 -0,37% XDAX 12.139,27 -0,28% EuroSTOXX 50 3.421,03 -0,51% Stoxx50 3.028,67 -0,45%

DJIA 21.808,40 -0,02% S&P 500 2.444,24 0,05% NASDAQ 100 5.838,08 0,27%

Nikkei 225 19.342,35 -0,55 (7:00 Uhr) °

RENTEN: - FEST - Der Bund-Future dürfte nach dem nordkoreanischen Raktentest fest in den Tag starten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Im Laufe des Tages sollte er sich zwischen 164,15 und 165,80 bewegen, spätere Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen, erklärte der Experte

^ Bund-Future Schlusskurs 164,76 0,02% Bund-Future Settlement 164,96 -0,12% °

DEVISEN: - EURO NAHE 1,20 DOLLAR - Der Euro hat seine jüngsten Kursgewinne bis zum Dienstagmorgen weitgehend halten können und steht nahe 1,20 US-Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1974 Dollar - das ist das höchst Niveau seit mehr als zweieinhalb Jahren. Seit Jahresbeginn hat der Euro um fast 15 US-Cent zugelegt.

^ (Alle Kurse 7:20 Uhr) Euro/USD 1,1974 -0,04% USD/Yen 108,87 -0,35% Euro/Yen 130,36 -0,39% °

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben sich am Dienstag ein Stück weit von den Vortagesverlusten erholen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 52,06 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 46,78 Dollar.