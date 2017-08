dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nordkoreas Rakete verliert Schrecken

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach dem Kursrutsch vom Vortag dürfte der Dax am Mittwoch einen Erholungsversuch in Richtung 12 000 Punkte unternehmen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start fast ein halbes Prozent höher auf 11 999 Punkte. Tags zuvor war der Dax um rund anderthalb Prozent abgesackt. Nun stiegen die Kurse in Übersee und der Euro, dessen aktuelle Stärke den Export belasten kann, schwächte sich wieder etwas ab.

USA: - HÖHER - Die Investoren an der Wall Street haben am Dienstag trotz des erneuten Raketentest Nordkoreas Ruhe bewahrt. Unterstützung für die Aktien lieferten das sich weiter drehende Übernahmekarussell und positive Konjunktursignale. So war die Verbraucherstimmung in den USA im August besser als erwartet ausgefallen. Nach anfänglichen Verlusten erholten sich die großen Indizes rasch. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende um 0,26 Prozent auf 21 865,37 Punkte zu. An Europas Börsen waren die Kurse dagegen noch kräftig unter Druck geraten.

ASIEN: - BERUHIGUNG - Am Tag eins nach Nordkoreas jüngstem Raketentest haben die Anleger in Asien ihre Fassung wiedergefunden. Am Mittwoch stiegen die Kurse an den Aktienbörsen der Region, obgleich das politische Säbelrasseln weiterging. In Japan lag der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 0,9 Prozent im Plus, in Hongkong gewann der Hang-Seng-Index 0,8 Prozent. Auch die Kurse in Südkorea, Festland-China und Australien legten moderat zu.

^ DAX 11.945,88 -1,46% XDAX 11.986,67 -1,26% EuroSTOXX 50 3.388,22 -0,96% Stoxx50 3.000,95 -0,92%

DJIA 21.865,37 0,26% S&P 500 2.446,30 0,08% NASDAQ 100 5.862,14 0,41%

Nikkei 225 19.529,00 0,86% (7:05 Uhr) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - VERLUSTE - Inzwischen hätten sich die Kapitalmärkte im Hinblick auf eine weitere Eskalation der Situation auf der koreanischen Halbinsel entspannt, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Mittwochmorgen. Die Investoren suchten deshalb vorerst nicht mehr nach Sicherheit. Der Bund-Future dürfte daher mit Verlusten in den Tag starten, von denen er sich auch nicht mehr erholen sollte, schrieb Gojny. Er sieht den Bund-Future am Tage zwischen 164,25 und 165,80 pendeln.

^ Bund-Future Schlusskurs 165,26 0,30% Bund-Future Settlement 165,43 -0,10% °

DEVISEN: - EURO UNTER 1,20 DOLLAR - Der Euro blieb bis zum Mittwochmorgen unter der Marke von 1,20 US-Dollar, unter die er am Vortag wieder gefallen war. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1969 Dollar und damit in etwa so viel wie im Wall-Street-Handel. Am Dienstag war sie in der Spitze mit 1,2070 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang 2015 geklettert. "Nach dem sehr starken Anstieg in den vergangenen Tagen sind Gewinnmitnahmen sicher keine Überraschung", hatte ein Händler angesichts des Rückschlags gesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2048 (Montag: 1,1925) Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1969 -0,03% USD/Yen 109,81 0,07% Euro/Yen 131,43 0,01% °

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 51,79 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 14 Cent auf 46,30 Dollar.