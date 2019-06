dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Die Luft scheint erst einmal raus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Mangels frischer Impulse bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag vorsichtig.



Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,30 Prozent niedriger auf 12 079 Punkte. Chartanalysten zufolge wäre der Dax damit aber noch nicht wieder in den Anfang Mai begonnenen Abwärtstrend zurückgefallen. "Bis zum G20-Treffen werden wir möglicherweise keine größeren Bewegungen an den Märkten mehr sehen", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC. Dort könnten sich am Monatsende der US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi treffen und über den Handelskonflikt sprechen. Bis dahin dürften die Sorgen um den Handel wohl nicht nachlassen, sagte Madden.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Am US-Aktienmarkt ist zur Wochenmitte der Technologiesektor stärker unter Druck geraten als die Standardwerte. So verlor der Auswahlindex Nasdaq 100 0,55 Prozent auf 7472,29 Punkte und beendete damit seine mehrtägige Gewinnserie. Dieses Schicksal hatte am Vortag bereits den Dow Jones Industrial ereilt, am Mittwoch gab der US-Leitindex um 0,17 Prozent nach auf 26 004,83 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,20 Prozent auf 2879,84 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag mehrheitlich nachgegeben. Händler verwiesen auf die weiterhin angespannte Lage zwischen den USA und China, bei der es bis zum G20-Treffen Ende des Monats wohl erst einmal keine Fortschritte geben werden. Der Nikkei 225 in Japan fiel um rund ein halbes Prozent. In Hongkong büßte der Hang Seng zuletzt fast 1 Prozent ein, während sich der CSI 300 mit plus 0,07 Prozent vergleichsweise gut hielt.

^

DAX 12 115,68 -0,33%

XDAX 12 112,02 -0,36%

EuroSTOXX 50 3386,63 -0,43%

Stoxx50 3137,41 -0,23%

DJIA 26 004,83 -0,17%

S&P 500 2879,84 -0,20%

NASDAQ 100 7472,29 -0,55%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 171,50 +0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1298 +0,10%

USD/Yen 108,338 -0,16%

Euro/Yen 122,3995 -0,06%

°

ROHÖL:

^

Brent 60,49 +0,52 USD

WTI 51,35 +0,21 USD

°

/mis