dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichter Anstieg erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS IM PLUS; BAYER IM BLICK - Der Dax bleibt weiter ohne klaren Trend.



Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte zeichnen sich am Donnerstag wieder kleinere Gewinne ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung 0,29 Prozent höher auf 12 798 Punkte. Orientierungsmarke nach oben bleibt die 50-Tage-Linie knapp unter 12 900 Punkten. An der Wall Street konnten sich der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Abend von diesem Deckel befreien. Im Dax steht insbesondere Bayer mit den Zielen für 2021 im Fokus, die ebenfalls am Abend veröffentlicht wurden. Analyst Keyur Parekh von Goldman Sachs rechnet nun mit sinkenden Markterwartungen im prozentual zweistelligen Ausmaß. Die Investmentbank HSBC strich bereits ihre Kaufempfehlung.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - An den US-Börsen ist es am Mittwoch wieder mit Schwung nach oben gegangen. Robuste Konjunkturdaten sorgten für neuen Schub, der den Dow Jones Industrial in der Spitze über die Marke von 28 000 Punkten trieb. Letztlich ging der Leitindex mit einem Aufschlag von 1,20 Prozent auf 27 781,70 Punkte aus dem Handel. Er betrieb so zu Monatsschluss noch Kurskosmetik, indem er sein September-Minus auf 2,3 Prozent reduzierte. Das dritte Quartal beendete er aber mit einem Anstieg um 7,6 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,83 Prozent auf 3363,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,84 Prozent auf 11 418,06 Punkte zu.

ASIEN: - FEIERTAGE UND TECHNISCHE PANNE - In Asien wurde am Donnerstag an den wichtigsten Aktienmärkten nicht gehandelt. In China, Hongkong und Südkorea sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen und in Japan kommt wegen einer technischen Panne kein Handel zustande.

DAX 12760,73 -0,51%

XDAX 12729,51 -0,85%

EuroSTOXX 50 3193,61 -0,64%

Stoxx50 2904,12 -0,47%

DJIA 27781,70 1,20%

S&P 500 3363,00 0,83%

NASDAQ 100 11418,06 0,84%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,36 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1746 0,22%

USD/Yen 105,44 -0,01%

Euro/Yen 123,85 0,15%

ROHÖL:

Brent 42,32 +0,02 USD

WTI 40,23 +0,01 USD

