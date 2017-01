dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Für den Dax zeichnet sich ein etwas schwächerer Wochenstart ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,38 Prozent tiefer auf 11 586 Punkte.



In der Vorwoche hatte sich der Dax per saldo nur um einen Punkt bewegt. Seit dem starken Jahresstart pendelt er ohne klaren Trend um 11 600 Punkte.

USA: - AUFWÄRTS - Die US-Börsen haben am Freitag nach dem Machtwechsel im Weißen Haus zugelegt. Inmitten der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison kletterte der Dow Jones Industrial um 0,48 Prozent auf 19 827,25 Punkte. Nach zuletzt fünf schwächeren Handelstagen erholte er sich damit etwas, obwohl der neue US-Präsident Donald Trump bei seiner ersten Rede die erhofften Details zu seiner Wirtschaftspolitik schuldig blieb. Im Wochenvergleich hat der Leitindex knapp 0,3 Prozent an Wert verloren.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien beschäftigen sich die Anleger weiter mit Donald Trump. In China zeigten sich viele Investoren erleichtert darüber, dass der frisch ernannte US-Präsident mit Blick auf die Beziehungen zur Volksrepublik bei seiner Rede und an seinem ersten Wochenende im Amt kein weiteres Öl ins Feuer gegossen hat. An anderen asiatischen Märkten macht sich wiederum die Sorge vor einem starken Protektionismus der Vereinigten Staaten breit. In Japan kamen insbesondere Trumps Aussagen zum pazifischen Handelsabkommen TPP nicht gut an und ein festerer Yen belastete die Kurse zusätzlich.

^ DAX 11.630,13 0,29% XDAX 11.616,36 0,34% EuroSTOXX 50 3.299,44 0,28% Stoxx50 3.011,76 -0,04%

DJIA 19.827,25 0,48% S&P 500 2.271,31 0,34% NASDAQ 100 5.063,20 0,24%

Nikkei 225 18.891,03 -1,3% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - SEITWÄRTS - Die Experten der Hessischen Landesbank machen am Montag eine eher trendlose Marktverfassung aus. Mangels marktbewegender Termine könne es zu einer Konsolidierung kommen. Die Handelsspanne für den Bund-Future erwarten sie zwischen 161,80 und 163,60.

^ Bund-Future 162,51 -0,33%

°

DEVISEN: - AUFWÄRTS - Auch am Montag nach dem ersten Amtswochenende des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat der Euro an Wert gewonnen. Die Gemeinschaftswährung legte auf 1,0749 US-Dollar zu. Der Euro hatte bereits am Freitag nach dem Amtsantritt von Trump vom schwächelnden Dollar profitiert. Die US-Währung geriet nach dem Amtseid und der mit Spannung erwarteten ersten Rede des 45. Präsidenten der USA etwas unter Druck, während der seit der Trump-Wahl als Stimmungsbarometer geltende mexikanische Peso gefragt war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0632 (Donnerstag: 1,0668) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9406 (0,9374) Euro.

^ (Alle Kurse 7:03 Uhr) Euro/USD 1,0749 0,49% USD/Yen 113,36 -0,98% Euro/Yen 121,85 -0,50%

°

ROHÖL - SEITWÄRTS - Die Ölpreise sind am Montag kaum bewegt in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März unverändert 54,49 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um drei Cent auf 53,19 Dollar.