dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax weitet seinen neuerlichen Rücksetzer am Freitag wohl zunächst etwas aus: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 13 273 Punkte.



Seit Wochen pendelt der Dax um die Marke von 13 300 Punkten. Sie wirkt wie ein Magnet - auch das Wochenhoch bei 13 454 Punkten hatte keinen Bestand. Der zuletzt belastend starke Euro nähert sich am Morgen wieder seinem jüngsten Höchststand zum US-Dollar seit Frühjahr 2018. Das bedeutete mit Blick auf die im Dax schwer gewichteten Exporteure Sorgenfalten.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag nach einem schwachen Beginn in unterschiedliche Richtungen entwickelt - wobei Tech-Werte die Nase vorn hatten. Insgesamt waren die Kursbewegungen überschaubar - neben den weiter rasant steigenden Corona-Infektionszahlen standen enttäuschende Daten vom Arbeitsmarkt im Fokus. Heraus stach allerdings der Apartment-Vermittler Airbnb , der ein noch furioseres Börsendebüt hinlegte als am Mittwoch der Essenslieferer Doordash . Der Dow Jones Industrial dämmte am Ende bei 29 999,26 Punkten sein Minus auf 0,23 Prozent ein.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenausklang überwiegend schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen sank mit 1,63 Prozent noch deutlicher, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,2 Prozent zulegte. Die nach wie vor hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa und den USA belastet.

DAX 13295,73 -0,33%

XDAX 13292,29 -0,22%

EuroSTOXX 50 3522,31 -0,19%

Stoxx50 3099,95 -0,07%

DJIA 29999,26 -0,23%

S&P 500 3668,10 -0,13%

NASDAQ 100 12401,743 +0,30%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,21 -0,03%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,21550 +0,10%

USD/Yen 104,0530 -0,14%

Euro/Yen 126,4775 -0,06%°

ROHÖL:

Brent 50,26 +0,01 USD

WTI 46,86 +0,08 USD°

