dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem stabilen Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag wieder leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 897 Punkte. Bei aktuell 15 805 Punkten liegt die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Am späten Vormittag stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda. Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht im Dax momentan "spürbare Unentschlossenheit". "Das Börsenjahr 2022 hatte fulminant begonnen, allerdings schleichen sich nun mehr und mehr leichte Schwächetendenzen ein."

USA: - KEIN HANDEL - Die US-Aktienbörsen waren am Montag wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE TENDENZ - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem leichten Abschlag von 0,3 Prozent. Japans Notenbank rechnet mit einem Anziehen der Preise und der Konjunktur, behält die geldpolitischen Zügel angesichts eines rasanten Wiederanstiegs der Corona-Infektionen aber gelockert. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte zuletzt hingegen um 0,75 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,55 Prozent nachgab.

DAX 15933,72 0,32

XDAX 15934,00 -0,08

EuroSTOXX 50 4302,14 0,70

Stoxx50 3830,99 0,85

DJIA 35911,81 -0,56 (Freitag)

S&P 500 4662,85 0,08 (Freitag)

NASDAQ 100 15611,59 0,75° (Freitag)

Bund-Future 169,44 -0,14%°

Euro/USD 1,1394 -0,11

USD/Yen 114,8440 0,20

Euro/Yen 130,8550 0,08°

Brent 87,51 1,03 USD

WTI 85,12 1,30 USD°

