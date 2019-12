dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach dem schwächeren Wochenauftakt dürfte der Dax auch am Dienstag zunächst noch einige Punkte nachgeben.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Beginn 0,17 Prozent tiefer auf 13 084 Punkte. Dies folgt auf eine insgesamt zögerliche Entwicklung an den übrigen Weltbörsen. Anleger sind derzeit in Wartestellung vor diversen wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf. Am Mittwoch und Donnerstag entscheiden die Notenbanken der USA und der Eurozone über ihre Zinspolitik. Auf beiden Seiten ist zwar keine konkrete geldpolitische Maßnahme zu erwarten. Im Mittelpunkt stehen aber Signale für die künftige Ausrichtung. In Europa ist es der erste Entscheid unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Angesichts des schwelenden Handelsstreits mit China haben sich die US-Anleger zu Wochenbeginn zurückgehalten. Zudem blickten die Investoren bereits auf die wichtigen geldpolitischen Ereignissen in dieser Woche: So entscheidet am Mittwoch die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins, am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank (EZB). In dieser Nachrichtenlage gaben die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street am Montag etwas nach. Der Dow Jones Industrial verlor 0,38 Prozent auf 27 909,60 Punkte.

ASIEN: - KURSE BEWEGEN SICH KAUM - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Die anstehenden Zinsentscheidungen rund um den Globus und der nach wie vor ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten für Zurückhaltung. Am 15. Dezember drohen neue Zölle auf Produkte aus China in den USA. In Japan ging es für den Nikkei minimal abwärts. In Hongkong trat der Hang Seng praktisch auf der Stelle. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte leicht um 0,02 Prozent zu.

DAX 13.105,61 -0,46%

XDAX 13.074,43 -0,78%

EuroSTOXX 50 3.672,18 -0,55%

Stoxx50 3.325,73 -0,28%

DJIA 27.909,60 -0,38%

S&P 500 3.135,96 -0,32%

NASDAQ 100 8.362,74 -0,41%°

