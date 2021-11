dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die Anleger halten sich vor frischen Inflationszahlen aus den USA zurück.



Der Dax wurde vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 16 012 Punkte taxiert. Am Nachmittag stehen aus den USA die Erzeugerpreise auf der Agenda und am Mittwoch die Verbraucherpreise. "Sicherlich werden Anleger nach diesen Zahlen erneut über die Inflationsaussichten diskutieren", schrieb die Commerzbank.

USA: - MODERATE KURSGEWINNE - Am US-Aktienmarkt haben es die Anleger am Montag etwas ruhiger angehen lassen und die jüngste Rekordrally der vergangenen Woche verdaut. Im frühen Handel noch mit einem weiteren Rekordhoch, gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum Schluss 0,29 Prozent auf 36 432,22 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 4701,70 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit minus 0,14 Prozent auf 16 336,03 Punkte. Insgesamt überwog am Markt der Wirtschaftsoptimismus.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 0,8 Prozent nach. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, verzeichnete hingegen mit 0,05 Prozent leichte Kursgewinne und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,12 Prozent zu.

DAX 16046,52 -0,05

XDAX 16032,80 -0,08

EuroSTOXX 50 4352,53 -0,24

Stoxx50 3754,64 -0,10

DJIA 36432,22 0,29

S&P 500 4701,70 0,09

NASDAQ 100 16336,03 -0,14°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,67 0,09%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1605 0,14

USD/Yen 112,7605 -0,41

Euro/Yen 130,8540 -0,28°

ROHÖL:

Brent 83,31 -0,12 USD

WTI 81,85 -0,07 USD°

