dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem robusten Wochenstart zeichnet sich am Dienstag im Dax eine weitere Stabilisierung ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 11 692 Punkte. Der Dax pendelt derzeit um seine 200-Tage-Linie. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend läuft seit Monaten seitwärts. Den Schock durch die jüngste Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China haben die Anleger recht gut weggesteckt. Dabei half, dass beide Seiten nach dem unfreundlichen Tenor vom Freitag tags zuvor bereits wieder Gesprächsbereitschaft signalisierten.

USA: - DOW ETWAS ERHOLT - Signale der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben der Wall Street zum Wochenbeginn Gewinne beschert. Der Dow Jones Industrial erholte sich am Montag ein wenig von den herben Verlusten vom Freitag. Der Leitindex rückte um 1,05 Prozent auf 25 898,83 Punkte vor. Schon seit drei Wochen pendelt der Dow unter starken Schwankungen um die Marke von 26 000 Zählern, je nach aktueller Nachrichtenlage zum Handelsstreit und zur Konjunktur.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag überwiegend etwas von ihren Kursverlusten zum Wochenstart erholt. Positivere Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China nach der jüngsten Zuspitzung sorgten eine leichte Entspannung an den Märkten. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,14 Prozent zu. An Chinas Festlandbörse kletterte der CSI 300 um 1,67 Prozent. In Hongkong war der Markt unterdessen etwas schwächer. Der Hang Seng büßte 0,09 Prozent ein.

^

DAX 11.658,04 0,40%

XDAX 11.692,47 1,23%

EuroSTOXX 50 3.348,84 0,44%

Stoxx50 3.070,88 0,06%

DJIA 25.898,83 1,05%

S&P 500 2.878,38 1,10%

NASDAQ 100 7.575,02 1,47%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 178,56 0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1098 -0,03%

USD/Yen 105,75 -0,39%

Euro/Yen 117,36 -0,38%°

ROHÖL:

^

Brent 59,00 +0,30 USD

WTI 53,97 +0,33 USD°

/jha/