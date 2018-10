dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach dem schwachen Abschluss des Vormonats dürfte der Dax wieder fester in den Oktober starten: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex am Morgen ein Drittelprozent höher auf 12 289 Punkte.



Auch auf Quartalssicht büßte der Dax rund ein halbes Prozent ein. Weitaus besser erging es derweil dem marktbreiten US-Index S&P 500 , der mit plus 7 Prozent das beste Quartal seit 2013 schaffte.

USA: - WENIG BEWEGT - Die Wall Street hat sich am Freitag antriebslos gezeigt. Als Bremsklotz erwies sich der weiter starke US-Dollar, der den Export amerikanischer Produkte tendenziell erschwert. Der Dollar profitierte auch von der Euroschwäche angesichts der von Italiens Regierung beschlossenen, hohen Neuverschuldung. Zudem gab es schlechte Nachrichten für Tesla-Chef Elon Musk: Eine Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC könnte den schillernden Lenker des Elektroautobauers seinen Job kosten. Der New Yorker Dow Jones Industrial konnte seine anfänglichen Verluste immerhin abschütteln und stieg um 0,07 Prozent auf 26 458,31 Punkte.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN JAPAN - Der Aktienmarkt in Japan hat am Montag freundlich tendiert. Japans Nikkei 225 legt zuletzt um gut ein halbes Prozent zu. In Hongkong und China ruhte der Handel feiertagsbedingt. Die Märkte lieferten somit keine neuen Impulse nach eher enttäuschenden Konjunkturdaten vom Wochenende aus China.

^

DAX 12.246,73 -1,52%

XDAX 12.232,99 -1,45%

EuroSTOXX 50 3.399,20 -1,47%

Stoxx50 3.067,94 -0,88%

DJIA 26.458,31 0,07%

S&P 500 2.913,98 0,00%

NASDAQ 100 7.627,65 -0,03%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 158,90 0,27%

Bund-Future Settlement 158,79 0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1597 -0,06%

USD/Yen 113,90 0,18%

Euro/Yen 132,09 0,13%°

ROHÖL:

^

Brent 83,17 +0,44 USD

WTI 73,52 +0,27 USD°