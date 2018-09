dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Die Erholung im Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst fortsetzen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit plus 0,18 Prozent auf 12 180 Punkte.



Bereits die Börsen in Asien nahmen am Morgen den positiven Trend der Wall Street auf und legten weiter zu.

USA: - KONJUNKTUR TREIBT - Die Wall Street hat am Dienstag dem anhaltenden Handelsstreit mit China getrotzt: Die wichtigsten Aktienindizes zogen an. Der marktbereite S&P 500 hatte sich im Handelsverlauf sogar bis auf gut 5 Punkte an sein Rekordhoch von Ende August herangerobbt. Die Anleger sahen über den Nachrichtenfluss hinweg und konzentrierten sich wieder auf die weiterhin gut laufende Konjunktur in den USA.

ASIEN: - RALLY HÄLT AN - Aktien in Asien gewannen am Mittwoch den zweiten Tag in Folge. Japans Nikkei 225 stieg um 1,32 Prozent, Hongkongs Hang Seng gewann 0,97 Prozent und Chinas CSI legte um 1,14 Prozent zu.

^

DAX 12.157,67 0,51%

XDAX 12.169,81 0,95%

EuroSTOXX 50 3.358,46 0,37%

Stoxx50 3.008,20 -0,01%

DJIA 26.246,96 0,71%

S&P 500 2.904,31 0,54%

NASDAQ 100 7.494,40 0,80%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 158,68 -0,26%

Bund-Future Settlement 158,74 -0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1675 0,07%

USD/Yen 112,34 -0,02%

Euro/Yen 131,16 0,05%

°

ROHÖL:

^

Brent 79,04 +0,01 USD

WTI 69,93 +0,08 USD

°