dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Zum Start in den Feiertagshandel zeichnen sich am Donnerstag für den Dax leichte Gewinne ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Fronleichnamsmorgen 0,16 Prozent höher auf 12 804 Punkte.



Damit dürfte sich die Stabilisierung von seinem Kursrutsch im Zuge der Italien-Krise fortsetzen. Die Wall Street machte am Vorabend bereits die kompletten Verluste vom Dienstag wett. Für gewissen Optimismus sorgen in Italien Versuche, eine Neuwahl doch noch abzuwenden.

USA: - ERHOLT VON VERLUSTEN - Die Wall Street hat am Mittwoch ihre deutlichen Vortagesverluste größtenteils wettgemacht. Entscheidend dafür war in erster Linie eine nachlassende Spannung am italienischen Finanzmarkt. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial baute seine zum Start verbuchten Gewinne zunächst kontinuierlich aus, bevor ihn im späten Handel etwas die Kraft verließ. Der Schlusskurs von 24 667,78 Punkten bedeutete ein Plus von 1,26 Prozent.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Entspannung der politischen Krise in Italien hat auch die Aktienmärkte in Asien beruhigt. Die wichtigsten Indizes der Region verzeichneten am Donnerstag Kursgewinne. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,76 Prozent zu. An Chinas Festlandsbörsen waren die Vorzeichen ebenfalls positiv: Der Leitindex CSI 300 kletterte zuletzt um 1,46 Prozent.

DAX 12.783,76 0,93%

XDAX 12.815,69 1,35%

EuroSTOXX 50 3.441,19 0,38%

Stoxx50 3.076,64 0,28%

DJIA 24.667,78 1,26%

S&P 500 2.724,01 1,27%

NASDAQ 100 6.976,37 0,72%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,83 -0,91%

Bund-Future Settlement 162,02 -0,12%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1665 0,02%

USD/Yen 108,67 -0,22%

Euro/Yen 126,75 -0,20%°

ROHÖL:

Brent 77,28 -0,22 USD

WTI 68,12 -0,09 USD°