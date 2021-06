dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich am Dienstag im Dax wieder leichte Gewinne ab.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 457 Punkte. Mit einem Vortageshoch von 15 499 Punkten hatte sich einmal mehr die Bedeutung der Marke von 15 500 Punkten gezeigt. Bereits zum wiederholten Mal fehlten in diesem Bereich die Anschlusskäufe. Vom Rekordhoch von 15 568 Punkten wurde der Dax in der Vorwoche schnell wieder zurückgeholt. Für den Mai bleibt jedoch ein Gewinn von fast zwei Prozent. Es war der vierte Gewinnmonat in Folge.

USA: - KEIN HANDEL - An den New Yorker Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte 0,12 Prozent ein. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index hingegen um 0,4 Prozent nach oben.

^

DAX 15421,13 -0,64%

XDAX 15442,08 -0,39%

EuroSTOXX 50 4039,46 -0,76%

Stoxx50 3439,11 -0,69%

DJIA - kein Handel -

S&P 500 - kein Handel -

NASDAQ 100 - kein Handel -°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 169,90 -0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,22235 -0,02%

USD/Yen 109,5125 -0,05%

Euro/Yen 133,8639 -0,08°

ROHÖL:

^

Brent 70,20 +0,88 USD

WTI 67,62 +1,30 USD°

/jha/