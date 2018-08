dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Für den Dax zeichnet sich am Donnerstag ein Erholungsversuch ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 212 Punkte und damit 0,40 Prozent über seinem Vortagesschluss. Für eine gewisse Entspannung sorgte dabei auch die Ankündigung von Gesprächen zwischen China und den USA wegen des Handelsstreits. Die Furcht vor einem globalen Konjunkturdämpfer wegen der Zollstreitigkeiten hatte die Börsen zuletzt belastet. Hinzu kam jüngst noch die Angst vor einer Ausweitung der Türkei-Krise auf andere Schwellenländer. Der Dax war daraufhin zur Wochenmitte um bis zu fast 2 Prozent gefallen und hatte dabei erst kurz vorm Juni-Tief bei 12 104 Punkten Halt gefunden.

USA: - IM MINUS - Der Konfrontationskurs der USA schürt an den Börsen zunehmend Sorgen vor einem Flächenbrand. Anleger weltweit agieren wieder vorsichtig, was sich am Mittwoch auch an der New Yorker Wall Street niederschlug. Allerdings gelang es dem US-Leitindex Dow Jones Industrial im späten Handel seine Verluste wieder deutlich zu begrenzen. Letztlich ging er mit einen Minus von 0,54 Prozent auf 25 162,41 Punkte aus dem Tag.

ASIEN: - LEICHTE VERLUSTE - An den asiatischen Börsen ist es am Donnerstag weiter bergab gegangen. Die Sorgen über die Entwicklung des Handelsstreits, der Wirtschaft Chinas und der Türkei-Krise haben ebenso belastet wie das schwache Ergebnis des chinesischen Internetkonzerns Tencent. Allerdings hielten sich die Verluste auch in Grenzen. An den meisten Märkten setzte zudem eine Erholung ein, nachdem sich im Handelsstreit zwischen China und den USA eine Entspannung abzeichnete. Zur Entschärfung des schwelenden Handelsstreits mit den USA kündigte China an, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. Dies stützte die Märkte - die meisten Indizes notierten zuletzt deutlich über ihren Tagestiefs. So büßte der Nikkei zuletzt nur noch rund 0,2 Prozent ein.

DAX 12.163,01 -1,58%

XDAX 12.167,90 -1,96%

EuroSTOXX 50 3.359,08 -1,48%

Stoxx50 3.051,88 -1,33%

DJIA 25.162,41 -0,54%

S&P 500 2.818,37 -0,76%

NASDAQ 100 7.354,66 -1,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,56 0,21%

Bund-Future Settlement 163,71 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1388 0,37%

USD/Yen 110,79 0,04%

Euro/Yen 126,16 0,41%

ROHÖL:

Brent 71,00 +0,25 USD

WTI 65,09 +0,08 USD

